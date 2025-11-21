На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Ушли в тень»: две трети российских таксистов работают вне закона

Депутат Гусев: две трети таксистов в РФ работают вне закона
Наталья Селиверстова/РИА Новости

В России уже меняли рынок такси с помощью принятия новых законов, однако это имело неоднозначные последствия. Перевод такси в категорию общественного транспорта вынудил уйти в тень порядка двух третей представителей отрасли – сегодня они работают вне закона, заявил замруководителя фракции «Справедливая Россия» Дмитрий Гусев в эфире Общественной Службы Новостей.

Значительные изменения на рынке наступили после принятия ФЗ о такси в 2023 году, который повлиял на работу агрегаторов, самозанятых таксистов. По сути, такси начали рассматривать как общественный транспорт с аналогичными требованиями о регулярном прохождении медицинского и технического осмотра, напомнил Гусев.

«Проблема в том, что, когда водитель соблюдает эти требования, он приезжает в автобусный или троллейбусный парк, таксопарков же не существует, — добавил депутат. — Все таксопарки – это, фактически, службы аренды машин, потому что водители в таксопарках не трудоустроены. Поэтому водители, конечно, не проходят медосмотры и техосмотры. Две трети людей, которые занимались извозом, ушли в тень».

В итоге по истечении двух лет реализации закона рынок разделился на тех, кто работает официально и тех, кто трудится «вне закона», отметил парламентарий. На этом фоне количество преступлений в отрасли за последние два года выросло, заключил он.

Напомним, 1 октября Минпромторг опубликовал первичный список автомобилей, которым разрешат работать в такси. Новые правила вступят в силу с 1 марта 2026 года. Однако для ряда регионов РФ, например, Калининграда, срок отложен. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в России предрекли уход из такси миллионов подрабатывающих водителей.

