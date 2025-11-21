На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Диетолог рассказала о пользе острой еды для здоровья

Диетолог Гончарова: острая еда поможет поддерживать пищеварение
Freepik.com

Острая еда при правильном подходе может поддерживать пищеварение, иммунитет и настроение. Об этом рассказала диетолог, доктор медицинских наук (Медицинский центр династии Гончаровых) Анна Гончарова, передает Pravda.Ru.

По ее словам, такая пища стимулирует секрецию пищеварительных соков, ускоряет обмен веществ, усиливает слюноотделение и работу желудочно-кишечного тракта. Кроме того, острое воздействует на разные группы рецепторов, за счет чего вкусовая палитра кажется особенно сложной и яркой. Эксперт посоветовала начинать включать такие продукты в рацион постепенно, для начала можно понемногу добавлять перец чили, паприку или имбирь, чтобы посмотреть реакцию организма.

«Ешьте острое не на голодный желудок. Лучше, если жгучее блюдо будет частью полноценного приема пищи с белком и клетчаткой. Комбинируйте специи. Куркума, чеснок, кориандр, черный перец, травы, оливковое масло — все это позволяет сделать вкус насыщенным без избыточной жгучести», — добавили в сообщении.

Аналитики сервиса «Моккано» до этого рассказали «Газете.Ru», что с наступлением осени россияне стали намного чаще есть острые роллы. Доля таких позиций осенью выросла на 17% по сравнению с весной и летом.

Ранее сообщалось, что боксер попал в реанимацию после употребления острых чипсов.

