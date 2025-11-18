На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Боксер попал в реанимацию после употребления острых чипсов

Молодой боксер получил химический ожог органов из-за острых чипсов
Shutterstock

Молодой боксер из Ярославля был госпитализирован в реанимационное отделение с химическим ожогом гортани, пищевода и желудка. Об этом сообщает Mash.

По информации врачей, причиной тяжелого состояния стала пачка острых чипсов, которые спортсмен съел в рамках популярного интернет-челленджа.

22-летнему Владиславу стало плохо спустя сутки после употребления чипсов «Grizzon». У него заболело горло и опухла шея. Через два дня у боксера потемнело в глазах и возникли серьезные проблемы с дыханием, после чего он самостоятельно обратился в травмпункт.

Медики диагностировали у молодого человека обширный химический ожог. Также анализы показали опасное состояние — гемолиз, разрушение эритроцитов крови. Осложнение вызвала капсаициновая кислота, содержавшаяся в чипсах в высокой концентрации.

После курса капельниц и уколов спортсмен пошел на поправку.

