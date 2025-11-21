Врач объяснила, как замедлить возрастное снижение зрения

При первых признаках ухудшения зрения важно обратиться к офтальмологу, чтобы замедлить возрастные изменения. Об этом Pravda.Ru рассказала врач-офтальмолог Мария Левина.

По ее словам, первые изменения зрения у большинства людей начинают проявляться после 40 лет.

«При возрастном снижении зрения гимнастики для глаз неэффективны. Важно вовремя обратиться к офтальмологу. Первые признаки — ухудшение зрения вблизи, необходимость включать яркий свет, отодвигать текст или экран дальше от глаз. Эти изменения возникают естественно с возрастом, и их нельзя компенсировать упражнениями», — объяснила Левина.

Она уточнила, что коррекция и подбор очков или контактных линз позволят замедлить естественное ухудшение остроты зрения, а также поддержать привычную нагрузку на глаза.

До этого врачи говорили, что правильная организация рабочего места поможет сохранить зрение. Так, они советуют ставить источник света сбоку, он должен быть рассеянным, без бликов. Монитор от компьютера лучше ставить на расстоянии вытянутой руки, верхний край экрана — на уровне взгляда, чтобы снизить нагрузку на мышцы шеи и глаз.

