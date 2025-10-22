На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Врачи назвали правила, которые помогут сохранить зрение

Pravda.Ru: организация рабочего места поможет сохранить зрение
Juta/Shutterstock/FOTОDOM

Правильная организация рабочего места поможет сохранить зрение. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на опрошенных врачей.

Так, они советуют ставить источник света сбоку, он должен быть рассеянным, без бликов. Монитор от компьютера лучше ставить на расстоянии вытянутой руки, верхний край экрана — на уровне взгляда, чтобы снизить нагрузку на мышцы шеи и глаз. Специалисты также советуют делать перерывы каждые 30-40 минут по правилу 20-20-20: каждые 20 минут нужно смотреть на 20 секунд вдаль на шесть метров.

Врачи посоветовали обратить внимание и на питание.

«Рацион влияет на эластичность сосудов и здоровье сетчатки. Полезны продукты с витаминами A, E, C, D, а также цинком и лютеином: морковь, шпинат, брокколи, яйца, орехи, жирная рыба и черника. Эти вещества защищают макулу и помогают глазам справляться с оксидативным стрессом», — добавили в сообщении.

Врач-офтальмолог, офтальмохирург АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Игорь Маляцинский до этого рассказал «Газете.Ru», что неправильное освещение — враг номер один для уставших глаз. Если вокруг яркий свет или, наоборот, слишком тусклый, глаза начинают перенапрягаться.

Ранее врач рассказал, как выявить скрытые проблемы со зрением.

