На Земле начались сильные магнитные бури

В ИКИ РАН зафиксировали средние и сильные магнитные бури на Земле
Сильные магнитные бури планетарного масштаба начались на Земле в ночь на 6 ноября. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

По данным ученых, геомагнитный индекс Kp достиг уровня G2–G3, что соответствует средним и сильным бурям. Ученые пояснили, что возмущения вызваны облаками плазмы от солнечных вспышек, произошедших 2–3 дня назад. Первоначально активные зоны Солнца находились на краю диска звезды и по прогнозу не должны были затронуть Землю.

В ИКИ отметили, что теперь облака плазмы движутся не радиально, а с отклонением в сторону Земли, а их углы распространения и скорости оказались значительно выше расчетных. Это вызывает осторожные прогнозы на ближайшие сутки.

Ученые предупредили, что геомагнитные возмущения могут продлиться примерно сутки, а затем перейдут в основную фазу, когда к Земле подойдут главные массы выброшенной плазмы. Это приведет к усилению магнитной активности и потенциально более сильным бурям.

Ранее была раскрыта причина древних аномалий магнитного поля Земли.

