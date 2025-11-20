На видео сняли момент отрыва «царя-протуберанца» от Солнца

На видео сняли момент отрыва от Солнца «царя-протуберанца», размер которого в 80 раз превышает диаметр Земли. Кадры появились в Telegram-канале Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

Выброс гигантского протуберанца произошел в ночь на 20 ноября на северном полюсе Солнца. Размер плазменного образования составил более чем миллион километров. Его отрыв от звезды снял на видео специальный аппарат.

При этом ученые не смогли сказать ничего конкретного о процессах, вызвавших это событие. Известно лишь то, что источник находится на обратной стороне Солнце, скрытой от глаз специалистов.

Три дня назад, 17 ноября, из той же области Солнца произошел еще один крупный выброс плазмы. Туда опиралась правая «нога» протуберанца. Ученые предполагают, что оба события имеют общий источник. Они могут быть связаны с тем же центром 4274, который на прошлой неделе произвел две самых крупных вспышки года X5.1 и X4.0.

Протуберанец — это образование из раскаленных газов, наблюдаемое в виде светящегося выступа на краю диска Солнца или в виде темных волокон на самом диске.

Ранее ученые сообщили о столкновении крупного облака солнечной плазмы с межзвездным «кораблем-кометой».