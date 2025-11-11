Россиянку посадили на 14 лет за работу на спецслужбы Украины

В Карелии суд приговорил женщину к 14 годам колонии за госизмену

Верховный суд Карелии приговорил местную жительницу Веру Игнатенко, которая также проживала в Санкт-Петербурге, к 14 годам лишения свободы за измену родине в пользу Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ФСБ.

«Установлено, что Игнатенко <...> установила контакт с представителем СБУ, после чего через сеть интернет направила сведения, составляющие государственную тайну», — говорится в сообщении.

Также подсудимая занималась вербовкой людей, убеждая их заняться террористической деятельностью. Кроме того, она проходила фигурантом по делу о покушении и призывах к терроризму: в Telegram-канале Игнатенко писала сообщения о подрыве зданий силовых органов.

Свой срок подсудимая будет отбывать в колонии общего режима. Помимо этого, ей на год ограничат свободу передвижений и на два года лишат права администрировать сайты.

5 ноября в Москве задержали мужчину, который передавал одной и спецслужб страны НАТО сведения об оппозиционно настроенных россиянах для их «склонения к сотрудничеству».

В ходе допроса фигурант заявил, что познакомился в сети с гражданкой Украины, которая предложила ему сотрудничество, после чего с мужчиной связался куратор. По словам задержанного, для дальнейшего контакта было «необходимо передать кое-какую информацию».

Ранее в Запорожской области задержали местного жителя, который переводил деньги ВСУ.