На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

СК возбудит дело в связи с противоправными действиями таксистов в Москве

Бастрыкин поручил возбудить дело из-за агрессивных действий таксистов в Ясенево
true
true
true
close
Shutterstock

Глава Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту противозаконных действий таксистов в районе Новоясеневского автовокзала в московском районе Ясенево. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Председатель Следственного комитета [Александр Бастрыкин] поручил руководителю ГСУ СК России по Москве Беляеву Д. В. возбудить уголовное дело и представить доклад об установленных обстоятельствах», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ход выполнения поставленной задачи находится на контроле в центральном аппарате ведомства.

В пресс-службе уточнили, что возбуждение дела связано с распространившейся в сети информацией об агрессивном поведении мигрантов-водителей такси в районе Новоясеневского автовокзала. По данным СК, один из таксистов совершил нападение на женщину с использованием перцового баллончика.

В связи с инцидентом проводится проверка по статье о хулиганстве (213 УК РФ).

8 июля СК России сообщил о том, что за пять месяцев 2025 года число совершенных мигрантами преступлений в России выросло на 10%. В ведомстве отметили, что с января по июнь 2025 года иностранные граждане совершили 18 873 преступления, закон нарушили 12,5 тыс. иностранцев.

Ранее Бастрыкин отметил рост числа преступлений мигрантов на юге России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами