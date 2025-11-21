СК возбудит дело в связи с противоправными действиями таксистов в Москве

Глава Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту противозаконных действий таксистов в районе Новоясеневского автовокзала в московском районе Ясенево. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Председатель Следственного комитета [Александр Бастрыкин] поручил руководителю ГСУ СК России по Москве Беляеву Д. В. возбудить уголовное дело и представить доклад об установленных обстоятельствах», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ход выполнения поставленной задачи находится на контроле в центральном аппарате ведомства.

В пресс-службе уточнили, что возбуждение дела связано с распространившейся в сети информацией об агрессивном поведении мигрантов-водителей такси в районе Новоясеневского автовокзала. По данным СК, один из таксистов совершил нападение на женщину с использованием перцового баллончика.

В связи с инцидентом проводится проверка по статье о хулиганстве (213 УК РФ).

8 июля СК России сообщил о том, что за пять месяцев 2025 года число совершенных мигрантами преступлений в России выросло на 10%. В ведомстве отметили, что с января по июнь 2025 года иностранные граждане совершили 18 873 преступления, закон нарушили 12,5 тыс. иностранцев.

Ранее Бастрыкин отметил рост числа преступлений мигрантов на юге России.