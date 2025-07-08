СК раскрыл данные о совершенных мигрантами в России преступлениях

За пять месяцев 2025 года число совершенных мигрантами преступлений в России выросло на 10%. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета России.

В публикации отмечается, что с января по июнь 2025 года иностранные граждане совершили 18 873 преступления, закон нарушили 12,5 тыс. иностранцев.

В СК подчеркнули, что также увеличилось число особо тяжких деяний мигрантов — на 57%, а количество совершенных ими преступлений повышенной общественной опасности — на 22%.

В рамках совещания ведомства председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин подчеркнул, что антисоциальное поведение иностранцев имеет серьезный деструктивный потенциал. По его словам, в этом вопросе следователям необходимо тесно сотрудничать с органами исполнительной и законодательной власти, а также правоохранительными органами.

До этого Следственный комитет начал проверку кафе в Новосибирске, открытого мигрантами, после сообщений о возможных нарушениях санитарных норм и требований безопасности.

Ранее начальницу отдела миграции на Кубани обвинили в помощи нелегалам.