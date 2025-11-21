За вовлечение детей в наркоторговлю призвали сажать на 20 лет

В России необходимо ужесточить ответственность за вовлечение несовершеннолетних в наркоторговлю вплоть до лишения свободы сроком на 20 лет. Соответствующий законопроект на заключение в Верховный суд и правительство направили депутаты Госдумы от ЛДПР, передает 360.ru со ссылкой на документ.

Необходимость пересмотра наказания за это преступление авторы инициативы объяснили тем, что сегодня в УК РФ за вербовку детей для незаконного наркооборота не предусмотрено спецсостава преступления. Действующие наказания не соответствуют тяжести нарушения, не учитывают его исключительную опасность, подчеркивают депутаты.

В разработанном законопроекте предлагается добавить в статьи 228 и 228.1 УК РФ отдельные составы преступлений, связанные с вовлечением детей, предусмотрев за это наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет. Это позволит ввести соразмерные санкции для преступников, которые используют детей для распространения наркотических средств, подчеркнул лидер партии Леонид Слуцкий.

В сентябре депутаты ЛДПР также предлагали в десять раз увеличить штрафы за покупку несовершеннолетним алкоголя. Они разработали соответствующий законопроект, в пояснительной записке к которому подчеркнули, что действующие штрафы за вовлечение детей в употребление алкоголя являются очень низкими и не являются сдерживающим фактором для взрослых, в том числе при покупке алкоголя по просьбе детей. Сегодня за это предусмотрено от 1,5 тысячи до 3 тысяч рублей для посторонних лиц и от 4 до 5 тысяч для родителей или опекунов ребенка.

Ранее в Госдуме пообещали приравнять вейпы к наркотикам.