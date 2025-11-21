На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

За вовлечение детей в наркоторговлю призвали сажать на 20 лет

ЛДПР призвала сажать на 20 лет за вовлечение детей в наркоторговлю
true
true
true
close
Vladimir Tretyakov/Shutterstock/FOTODOM

В России необходимо ужесточить ответственность за вовлечение несовершеннолетних в наркоторговлю вплоть до лишения свободы сроком на 20 лет. Соответствующий законопроект на заключение в Верховный суд и правительство направили депутаты Госдумы от ЛДПР, передает 360.ru со ссылкой на документ.

Необходимость пересмотра наказания за это преступление авторы инициативы объяснили тем, что сегодня в УК РФ за вербовку детей для незаконного наркооборота не предусмотрено спецсостава преступления. Действующие наказания не соответствуют тяжести нарушения, не учитывают его исключительную опасность, подчеркивают депутаты.

В разработанном законопроекте предлагается добавить в статьи 228 и 228.1 УК РФ отдельные составы преступлений, связанные с вовлечением детей, предусмотрев за это наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет. Это позволит ввести соразмерные санкции для преступников, которые используют детей для распространения наркотических средств, подчеркнул лидер партии Леонид Слуцкий.

В сентябре депутаты ЛДПР также предлагали в десять раз увеличить штрафы за покупку несовершеннолетним алкоголя. Они разработали соответствующий законопроект, в пояснительной записке к которому подчеркнули, что действующие штрафы за вовлечение детей в употребление алкоголя являются очень низкими и не являются сдерживающим фактором для взрослых, в том числе при покупке алкоголя по просьбе детей. Сегодня за это предусмотрено от 1,5 тысячи до 3 тысяч рублей для посторонних лиц и от 4 до 5 тысяч для родителей или опекунов ребенка.

Ранее в Госдуме пообещали приравнять вейпы к наркотикам.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами