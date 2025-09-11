В ЛДПР предложили в 10 раз повысить штрафы за покупку детям алкоголя

ЛДПР предлагает повысить до 15 тысяч рублей штрафы за покупку алкоголя детям

ЛДПР предлагает в десять раз увеличить штрафы за покупку несовершеннолетним алкоголя. Об этом говорится в пояснительной записке партии к проекту федерального закона «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях», документ есть у «Газеты.Ru».

«Раннее вовлечение несовершеннолетних в употребление алкоголя становится ключевым фактором формирования зависимости, ухудшения здоровья и социальной дезадаптации», — говорится в документе.

Отмечается, что действующие штрафы за вовлечение детей в употребление алкоголя являются очень низкими и не являются сдерживающим фактором для взрослых, в том числе при покупке алкоголя по просьбе детей.

Партия предлагает увеличить штрафы за покупку детям алкоголя в десять раз. В настоящее время за такое правонарушение предусмотрен штраф от 1,5 тысячи до трех тысяч рублей для посторонних лиц и от четырех до пяти тысяч для родителей или опекунов ребенка.

«ЛДПР предлагает существенно увеличить административные штрафы за вовлечение детей и подростков в употребление алкоголя. Чтобы у великовозрастных дураков или преступников не было даже в мыслях покупать несовершеннолетним спиртное», — подчеркнул глава партии Леонид Слуцкий в комментарии «Газете.Ru».

Принятие предложения ЛДПР, говорится в документе, обеспечит снижение уровня раннего употребления алкоголя среди несовершеннолетних и повышение ответственности взрослых. Кроме того, будут снижены риски алкогольной зависимости у детей.

В конце августа в Светлогорске Калининградской области 15-летняя девочка, отдыхавшая в оздоровительном лагере, попала в больницу с признаками отравления спиртным.

Ранее в Сочи рассказали о состоянии подростков, впавших в кому после дня рождения.