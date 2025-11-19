На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Стало известно, когда шампунь вызывает выпадение волос

Дерматолог Сафонова: неправильно подобранный шампунь вызывает выпадение волос
Olena Yakobchuk/Shutterstock/FOTODOM

Неправильно подобранные шампунь или средства для ухода могут привести к выпадению волос. Об этом Pravda.Ru рассказала дерматолог и косметолог Лариса Сафонова.

По ее словам, шампунь нужно подбирать по типу кожи головы, кондиционер и маску — по структуре волос. Агрессивный уход или недостаточное увлажнение волос могут спровоцировать их сухость, ломкость и истончение.

«Обязательна термозащита, даже если волосы высыхают естественным путем — она защищает не только от фена, но и от внешних факторов. Для кончиков лучше использовать эмульсии и кремы, а не чистое масло: оно усиливает нагрев и может вызвать обратный эффект пересушивания. Уход должен быть многоступенчатым и адаптированным к типу волос», — добавила Сафонова.

Трихолог бренда BioFoods Анна Аверкина до этого говорила, что дефицит витамина D, апатия, хандра и сонливость осенью могут сделать волосы ломкими и спровоцировать их выпадение. Специалист объяснила, что с уменьшением светового дня в организме происходит изменение циркадных ритмов. По ее словам, чем короче световой день, тем больше вырабатывается мелатонин, который становится для сигналом об отдыхе. На фоне этого все активные процессы в организме, включая рост волос, замедляются.

Ранее россиянам рассказали, что будет, если зимой не носить шапку.

