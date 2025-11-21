На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Психологи назвали признаки саботажа со стороны друзей

Pravda.Ru: критика может быть признаком саботажа со стороны друзей
true
true
true
close
AYO Production/Shutterstock/FOTODOM

Обесценивание достижений и критика под видом заботы могут быть признаками саботажа со стороны друга. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на опрошенных психологов.

По их словам, насторожить должны регулярное сравнение с другими, которое подрывает уверенность в себе, а также непрошеные советы, распространение слухов и игнорирование границ. Вместо поддержки такие друзья могут конкурировать с вами, добавили специалисты.

«Иногда друг может саботировать вас не намеренно, а из-за собственных комплексов или неуверенности. В этом случае, разговор по душам может помочь изменить ситуацию. Подчеркните, что цените дружбу, но определенные действия ранят вас. Предложите вместе найти решение», — отметили в сообщении.

Если второй человек не признает проблему и продолжает саботировать, стоит прекратить общение, добавили психологи.

Психолог Майя Голубева до этого говорила, что дружба с возрастом может прекратиться на фоне смены интересов и приоритетов. По ее словам, в связи с этим люди могут отдаляться друг от друга. Она добавила, что иногда негативное влияние на взаимоотношение друзей могут оказать другие люди. Например, если они распространяют сплетни об одном из них.

Ранее психолог рассказала, какие условия нужны для дружбы между мужчиной и женщиной.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами