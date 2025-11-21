Психологи назвали признаки саботажа со стороны друзей

Обесценивание достижений и критика под видом заботы могут быть признаками саботажа со стороны друга. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на опрошенных психологов.

По их словам, насторожить должны регулярное сравнение с другими, которое подрывает уверенность в себе, а также непрошеные советы, распространение слухов и игнорирование границ. Вместо поддержки такие друзья могут конкурировать с вами, добавили специалисты.

«Иногда друг может саботировать вас не намеренно, а из-за собственных комплексов или неуверенности. В этом случае, разговор по душам может помочь изменить ситуацию. Подчеркните, что цените дружбу, но определенные действия ранят вас. Предложите вместе найти решение», — отметили в сообщении.

Если второй человек не признает проблему и продолжает саботировать, стоит прекратить общение, добавили психологи.

Психолог Майя Голубева до этого говорила, что дружба с возрастом может прекратиться на фоне смены интересов и приоритетов. По ее словам, в связи с этим люди могут отдаляться друг от друга. Она добавила, что иногда негативное влияние на взаимоотношение друзей могут оказать другие люди. Например, если они распространяют сплетни об одном из них.

Ранее психолог рассказала, какие условия нужны для дружбы между мужчиной и женщиной.