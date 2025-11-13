На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Психолог рассказала, какие условия нужны для дружбы между мужчиной и женщиной

Психолог Метлова: личные границы важны для дружбы между мужчиной и женщиной
true
true
true
close
fizkes/Shutterstock/FOTODOM

Для создания дружбы между мужчиной и женщиной прежде всего важна ясность статуса, когда оба партнера не испытывают иллюзий и скрытых надежд на что-то большее в будущем. Об этом «Москве 24» заявила семейный психолог Юлия Метлова.

Кроме того, для такого формата отношений нужны честность и личные границы.

«У каждого должна быть своя жизнь, интересы и, возможно, романтические отношения. Дружба не должна подменять собой партнерские связи или заполнять эмоциональную пустоту, иначе это создает почву для скрытых ожиданий и нарушает здоровый баланс», — сказала Метлова.

Еще одно условие — прозрачность. Психолог пояснила, что партнеры должны открыто уведомлять другого о наличии друга противоположного пола. В этом случае удастся избежать недопонимания и ревности.

Член Общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги, психолог Александр Зудин до этого говорил, что дружба с противоположным полом может навредить имеющимся отношениям, вплоть до их разрушения. Чтобы сохранить отношения, важно открыто общаться с партнером и обсуждать границы, подчеркнул он.

Ранее психолог назвала факторы, которые рушат дружбу с возрастом.

