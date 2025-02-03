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Психолог назвала факторы, которые рушат дружбу с возрастом

Психолог Голубева: смена интересов может разрушить дружбу
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MAD.vertise/Shutterstock/FOTODOM

Дружба с возрастом может прекратиться на фоне смены интересов и приоритетов. Об этом RuNews24.ru рассказала психолог Майя Голубева.

По ее словам, в связи с этим люди могут отдаляться друг от друга.

«Разногласия и конфликты могут возникать из-за разных взглядов на жизнь, ценностей и поведения. Если друзья не умеют разрешать конфликты и находить компромиссы, это может привести к разрыву отношений. При этом недостаток общения и внимания друг к другу также может разрушить дружбу. Если друзья не проводят достаточно времени вместе, не делятся своими переживаниями и проблемами, это может привести к отчуждению», — отметила Голубева.

Она добавила, что иногда негативное влияние на взаимоотношение друзей могут оказать другие люди. Например, если они распространяют сплетни об одном из них. Психолог уточнила, что дружбу можно восстановить, если оба человека будут работать над отношениями и признают свои ошибки.

Директор Центра толерантности и психолог Анна Макарчук в беседе с «Газетой.Ru» говорила, что процесс поиска друзей во взрослом возрасте начинается с понимания своих потребностей. Эксперт объяснила, что одним людям нужны собеседники, способные выслушать, другим — безопасное сообщество с похожими интересами, где можно поговорить без страха быть отвергнутым, третьим нужна компания, в которой можно себя проявить и получить одобрение.

Ранее ученые выяснили, как ожидания от других людей влияют на принятие нами решений.

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