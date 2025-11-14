Россиянам назвали вина, подходящие к шаурме, гречке и бутербродам с колбасой

При правильном подходе можно практически к каждому блюду, даже самому повседневному, подобрать подходящее вино. Так, к шаурме лучше покупать шампанское, а к жареной картошке – красное каберне – об этом эксперты, участники Российского винодельческого форума рассказали 360.ru.

Вином можно запивать даже горячие бутерброды с колбасой и сыром – специалисты посоветовали к этой закуске белое игристое. К борщу, по их мнению, лучше всего подойдет розе или белый брют, а к гречке и куриной печенке – рислинг. Пельмени эксперты-виноделы советуют запивать крымским вином из винограда сорта кокур.

До этого главный винодел винодельни «Юбилейная» Антон Катаржин отметил, что, хотя строгих правил сочетания вин и блюд нет, все-таки некоторые закуски и вторые блюда действительно лучше всего сочетаются с определенными винами. Он посоветовал обращать внимание на то, чтобы вино гармонично дополняло еду, подчеркивало и раскрывало все грани вкуса. При этом даже морепродукты запивать красным вином больше не считается моветоном, подчеркнул эксперт.

