Россиянам назвали лучшие направления для отдыха в 2026 году

Турэксперт Горин: россияне смогут отдохнуть в Египте и Китае в 2026 году

Летом 2026 года россиянам можно выбрать для отдыха Египет, Таиланд, Вьетнам, ОАЭ и Китай, в этот период у туристов особенно популярен морской отдых. Об этом «Москве 24» рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин.

По его словам, среди российских направлений популярностью пользуются Краснодарский край, Каспийское и Балтийское моря. Эксперт отметил, что в последнее время растет спрос и на внутренние направления, летом — на речные круизы.

«Если же говорить о декабре, то это время, как правило, новогодних путешествий по городам, таким как Великий Устюг, Кострома, Ярославль. Неслучайно в России каждый год выбирается новая новогодняя столица, и в этом году этот титул перешел к Рязани», — напомнил Горин.

Зимой многие туристы выбираются на горнолыжные курорты — Красную Поляну, Архыз, Шерегеш, Домбай и другие.

Данные Российского союза туриндустрии (РСТ) до этого показали, что в России резко изменился возраст отдыхающих в санаториях – теперь намного чаще среди потребителей таких услуг встречается молодежь. Количество россиян в возрасте от 36 до 45 лет среди отдыхающих в этом году достигло 36%.

Ранее в АТОР заявили, что ситуация во Вьетнаме не повлияла на отдых россиян.