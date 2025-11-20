В АТОР заявили, что ситуация во Вьетнаме не повлияла на отдых россиян

Наводнение во Вьетнаме не повлияло на отдых российских туристов. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России в Telegram-канале.

«Сейчас действительно есть зоны затопления во Вьетнаме, но это в основном восточная часть города Нячанг, где нет отелей. По информации от принимающей компании, отельный сектор в порядке. Гости на данный момент не обращались по каким-либо проблемам в отелях», — рассказали в пресс-службе туроператора Anex.

В компаниях «Русский Экспресс» и Space Travel также жалоб не поступало. Однако один из туроператоров, чье название не уточняется, заявил о нескольких заявках от отдыхающих, которые не смогли добраться до отелей. Уточняется, что компания на связи с туристами и помогает им решать проблемы.

Накануне Telegram-канал Baza писал, что туристы из России застряли на мосту во Вьетнаме из-за разлившейся в шторм реки. По данным канала, вечером 17 ноября 20 россиян отправились из города Нячанг на экскурсию в Дананг. Вернуться они должны были спустя сутки.

Ранее вернувшиеся на пароме в Турцию россияне не смогли сойти с судна.