В Димитрове провели эвакуацию мирного населения

Из Димитрова (украинское название — Мирноград) проводится эвакуация мирных жителей. Об этом в интервью ТАСС рассказал советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

«Из Димитрова удалось эвакуировать несколько групп мирных жителей», — заявил он.

По словам советника, эвакуацию проводили с учетом всех рисков. Он добавил, что беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) вели охоту на гражданских, которые выходили в сторону России.

Незадолго до этого Кимаковский сообщил, что в подвалах населенного пункта, который является городом-спутником Красноармейска (украинское название — Покровск), остаются минимум две тысячи человек. По его словам, сейчас штурмовые группы выводят этих людей через организованные коридоры.

14 ноября советник главы ДНР говорил, что российские военнослужащие разрезали группировку ВСУ в Красноармейске и Димитрове. Он отмечал, что сообщения между городами больше нет, украинские подразделения «отрезаны друг от друга».

Ранее эксперт назвал стремительное продвижение ВС России в зоне СВО «пощечиной» для НАТО.