На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В ДНР рассказали, что в подвалах Димитрова остаются мирные жители

Кимаковский: минимум две тысячи человек остаются в подвалах Димитрова
true
true
true
close
Станислав Красильников/РИА Новости

Советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Кимаковский заявил, что в подвалах Димитрова (украинское название — Мирноград) остаются минимум две тысячи человек. Об этом сообщает ТАСС.

«Пока можно говорить о том, что в подвалах Димитрова прячутся минимум две тысячи человек», — отметил он.

По его словам, сейчас штурмовые группы выводят этих людей через организованные коридоры.

17 ноября Кимаковский говорил, что группа солдат 38-й бригады морской пехоты ВСУ сдалась в плен в Димитрове. Морпехи сложили оружие, после чего их эвакуировали в тыл.

Димитров — город-спутник Красноармейска (украинское название — Покровск).

До этого в населенном пункте Орестополь Днепропетровской области иностранные наемники отказались от сопротивления и сложили оружие.

По словам российского офицера, часть наемников сумела покинуть позиции и скрыться, а остальные добровольно сдались. Он отметил, что сами участники иностранных подразделений объясняют свое присутствие на фронте желанием получить деньги. Перед выполнением боевых задач, как уточнил командир, у них изымают документы, оставляя лишь шевроны.

Ранее спецподразделение ГУР потеряло почти всех бойцов под Красноармейском.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами