Россиянам объяснили, могут ли их уволить за курение на рабочем месте

Специалист Митрофанова: сотрудника могут уволить за курение на рабочем месте
Andrey_Popov/Shutterstock/FOTODOM

Сотрудника могут привлечь к дисциплинарной ответственности за курение на рабочем месте, если во внутренних документах организации будут прописаны конкретные требования, в том числе места, где нельзя курить, и ограничения по времени. Об этом «Москве 24» рассказала учредитель Института профессионального кадровика, эксперт по трудоустройству и правовым вопросам Валентина Митрофанова.

«После того как сотрудник ознакомится с этими правилами под подпись, он будет обязан их соблюдать. В противном случае работодатель сможет применить дисциплинарное взыскание, а при неоднократном нарушении — уволить», — сказала эксперт.

По ее словам, работника также могут лишить премии за данное нарушение, если это прописано в локальных нормативных актах. Однако в том случае, если данные требования не указаны в документах, работодатель не сможет наказать сотрудника, отметила Митрофанова. Тогда выписать штраф за курение могут только уполномоченные органы.

Первый заместитель председателя комитета Государственной думы по охране здоровья Леонид Огуль до этого выступил за запрет курения для молодежи в России, как на Мальдивах. Еще один зампредседателя комитета Алексей Куринный назвал эту меру правильной. Как отметил депутат, он рассчитывает, что в России аналогичный запрет введут до 2050 года.

Ранее врач объяснил, как навсегда отказаться от курения.

