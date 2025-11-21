Стало известно, где москвичи отдохнут на новогодние праздники

Москвичи стали чаще бронировать жилье в российских городах для экскурсионного туризма в период новогодних праздников (с 27 декабря по 11 января), этот показатель вырос на 5% в сравнении с прошлым годом. Это показало исследование сервиса онлайн-бронирования отелей и апартаментов «Островок», которое есть у «Москвы 24».

«Вырос спрос на бронирование размещения в Рязани – в два раза, в Краснодаре и Ярославле – на 50%, в Иванове и Суздале – на 44%, в Костроме – на 41%, в Сергиевом Посаде – на 36%, в Твери – на 34%, Смоленске – на 29%, Нижнем Новгороде и Владимире – на 21%», — говорится в исследовании.

Помимо этого, спросом у жителей столицы в новогодние праздники будут пользоваться Санкт-Петербург, Казань, Сочи, Калининград, Эсто-Садок и Тула. Аналитики также выяснили, что 52% опрошенных отправятся в путешествия вдвоем, 26% — семьями с детьми, 12% — в одиночку, 10% — компаниями взрослых от трех человек.

Исследование OneTwoTrip, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru», до этого показало, что дешевле всего в новогодние каникулы можно забронировать гостиницу в Петрозаводске: номер в отеле категории «четыре звезды» обойдется в среднем в 3450 рублей. При этом недостатка зимних развлечений в Карелии нет: можно отправиться на природу, например, забронировав тур на снегокатах, или осмотреть достопримечательности празднично украшенной столицы.

