Россиянам рассказали, выгодно ли присоединять отпуск к новогодним праздникам

С экономической точки зрения россиянам выгоднее присоединять отпуск к новогодним праздникам в декабре, а не в январе. Об этом «Газете.Ru» сказал кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

«При расчете отпускных важно учитывать несколько ключевых правил трудового законодательства. Средний дневной заработок определяется за последние 12 месяцев: сумма фактически начисленной зарплаты делится на 12 и на фиксированное число календарных дней в месяце — 29,3. При этом из расчетного периода исключаются дни, когда работнику сохранялся средний заработок, начислялись больничные или пособия, предоставлялись дополнительные выходные для ухода за детьми-инвалидами, а также периоды простоев и иных оплачиваемых и неоплачиваемых освобождений от работы», — отметил Балынин.

Он добавил, что в расчет среднего заработка включаются все предусмотренные системой оплаты труда выплаты: оклад, сдельная оплата, проценты от выручки, неденежная форма оплаты, надбавки, доплаты, премии и другие установленные работодателем поощрения.

Балынин подчеркнул, что в декабре 2025 года будет 22 рабочих дня и девять выходных. По словам экономиста, если работник получает 80 тыс. рублей в месяц, а его средний дневной заработок составляет 2,5 тыс. рублей, отпуск с 17 по 30 декабря позволит отдыхать почти месяц — с учетом новогодних каникул — но при этом использовать только 14 дней отпуска. За этот период отпускные составят 35 тыс. рублей, а зарплата за 12 рабочих дней первой половины месяца — около 43,6 тыс. рублей, сказал экономист. Общая сумма выплат за декабрь будет 78,6 тыс. рублей.

Балынин уточнил, что если тот же отпуск взять в январе — с 12 по 25 число, присоединив его к праздничным выходным — работник также получит 35 тыс. рублей отпускных. Однако рабочих дней в оставшейся части января будет меньше — только пять, а зарплата за них составит около 26,7 тыс. рублей, предупредил экономист. Итоговая сумма выплат составит 61,7 тыс. рублей.

То есть выгоднее брать отпуск в декабре, заключил Балынин. Он напомнил, что отпускные должны быть выплачены минимум за три дня до начала отпуска, а зарплата — в сроки, установленные работодателем, но не позднее 15 календарных дней после окончания месяца, за который она начислена.

Ранее россиянам пообещали, что перекосов в выплате зарплаты в декабре не будет.