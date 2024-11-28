Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +

И.о. вице-премьера Башкирии Марзаев отказался признать вину в получении взятки

И.о. вице-премьера Башкирии Марзаев не признал вину по делу о взятке

close
Алан Марзаев/VK

Исполняющий обязанности вице-премьера Башкирии Алан Марзаев отказался признать вину по делу о получении взятки. Об этом он заявил на заседании Басманного суда Москвы, сообщает РИА Новости.

«Конкурсы были выиграны, их итоги никто не оспаривал. Показания на меня дают обвиняемые в даче взятки Клебанову, где моя причастность, где установлено действие или бездействие, хотя бы что-то? Кто давал взятку, где деньги, что на них купили?» — приводит агентство слова чиновника.

В четверг, 28 октября, суд рассматривает ходатайство о продлении ему срока ареста до 28 февраля.

Басманный суд Москвы 1 октября заключил Марзаева под стражу. По данным следствия, он получил 37 млн рублей от руководителей дорожно-строительной компании за покровительство их деятельности и обеспечение госконтрактами на строительство автодорог.

Еще одним фигурантом дела является экс-глава минтранса Башкирии Александр Клебанов. Он занимал пост министра транспорта и дорожного хозяйства региона с 2022 года. Его арестовали в мае 2024 года.

Ранее главе Избербаша продлили арест по делу о взятке.

Что думаешь?
Комментарии
 
Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами