И.о. вице-премьера Башкирии Марзаев отказался признать вину в получении взятки

Исполняющий обязанности вице-премьера Башкирии Алан Марзаев отказался признать вину по делу о получении взятки. Об этом он заявил на заседании Басманного суда Москвы, сообщает РИА Новости.

«Конкурсы были выиграны, их итоги никто не оспаривал. Показания на меня дают обвиняемые в даче взятки Клебанову, где моя причастность, где установлено действие или бездействие, хотя бы что-то? Кто давал взятку, где деньги, что на них купили?» — приводит агентство слова чиновника.

В четверг, 28 октября, суд рассматривает ходатайство о продлении ему срока ареста до 28 февраля.

Басманный суд Москвы 1 октября заключил Марзаева под стражу. По данным следствия, он получил 37 млн рублей от руководителей дорожно-строительной компании за покровительство их деятельности и обеспечение госконтрактами на строительство автодорог.

Еще одним фигурантом дела является экс-глава минтранса Башкирии Александр Клебанов. Он занимал пост министра транспорта и дорожного хозяйства региона с 2022 года. Его арестовали в мае 2024 года.

Ранее главе Избербаша продлили арест по делу о взятке.