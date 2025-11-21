На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Тренер рассказал, как безопасно заниматься с детьми фитнесом

Тренер Гафуров: разминку важно делать перед детским фитнесом
true
true
true
close
Freepik.com

Детский фитнес поможет обеспечить больше двигательной активности детям в холодное время года. Об этом kp.ru рассказал сооснователь Motify, онлайн-сервиса для тренировок с персональным тренером Руслан Гафуров.

«Детским фитнесом легко заниматься дома, если у вас есть на это время и вы уверены, что сможете помочь ребенку грамотно выполнять упражнения. Не забывайте о разминке и заминке: первые 5-10 минут должны содержать совсем легкие упражнения, чтобы суставы и связки разогрелись», — объяснил эксперт.

Для маленьких детей подойдут более легкие упражнения — бег на месте, прыжки, кувырки и махи руками и ногами. Подросткам можно заниматься почти взрослым фитнесом, уточнил Гафуров. Во время тренировки он посоветовал уделять внимание технике выполнения упражнений. Со временем можно будет увеличивать нагрузку, заключил он.

Результаты исследования медиахолдинга Rambler&Co до этого показали, что большинство российских детей (54%) регулярно посещают спортивные секции. По данным опроса, 23% детей занимаются единоборствами, а 19% — футболом, баскетболом и хоккеем. Также 10% российских детей занимаются танцами и спортивной хореографией, 8% ходят на гимнастику и легкую атлетику, а 4% увлекаются лыжными видами спорта.

Ранее Путин рассказал, какая часть детей в России занимается спортом.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами