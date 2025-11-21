Тренер рассказал, как безопасно заниматься с детьми фитнесом

Детский фитнес поможет обеспечить больше двигательной активности детям в холодное время года. Об этом kp.ru рассказал сооснователь Motify, онлайн-сервиса для тренировок с персональным тренером Руслан Гафуров.

«Детским фитнесом легко заниматься дома, если у вас есть на это время и вы уверены, что сможете помочь ребенку грамотно выполнять упражнения. Не забывайте о разминке и заминке: первые 5-10 минут должны содержать совсем легкие упражнения, чтобы суставы и связки разогрелись», — объяснил эксперт.

Для маленьких детей подойдут более легкие упражнения — бег на месте, прыжки, кувырки и махи руками и ногами. Подросткам можно заниматься почти взрослым фитнесом, уточнил Гафуров. Во время тренировки он посоветовал уделять внимание технике выполнения упражнений. Со временем можно будет увеличивать нагрузку, заключил он.

Результаты исследования медиахолдинга Rambler&Co до этого показали, что большинство российских детей (54%) регулярно посещают спортивные секции. По данным опроса, 23% детей занимаются единоборствами, а 19% — футболом, баскетболом и хоккеем. Также 10% российских детей занимаются танцами и спортивной хореографией, 8% ходят на гимнастику и легкую атлетику, а 4% увлекаются лыжными видами спорта.

Ранее Путин рассказал, какая часть детей в России занимается спортом.