Трехлетнему мальчику пришили половой орган после неудачного обрезания

В Индии трехлетнему мальчику пришили половой орган после обрезания
Shutterstock/FOTODOM

В Индии местный житель сделал обрезание трехлетнему ребенку, едва не лишив его полового органа. Об этом сообщает Indian Journal of Plastic Surgery.

По данным издания, ритуальное обрезание проводил парикмахер, у которого не было соответствующей квалификации, поэтому у ребенка начались осложнения. В результате пострадавший попал в больницу.

Во время манипуляций по спасению пациента специалисты успешно приживили ткани, пересадив орган полностью с восстановлением одной вены. Такое решение медики приняли вынужденно, но именно оно помогло мальчику.

По словам врачей, подобные операции не редкость для страны. Однако, так как их выполняют люди без необходимых знаний, «пациенты» часто сталкиваются с осложнениями. Например, парикмахер может занести инфекцию или частично или полностью лишить человека органа.

До этого в Бангкоке поймали мужчину, который предлагал операции, связанные с увеличением полового органа. Манипуляции он нередко проводил дома у клиентов или в своей машине. При этом лицензии у него не было. Тайцу грозит до трех лет тюрьмы.

Ранее российские медики вместо обрезания удалили мальчику грыжу.

