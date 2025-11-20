На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Российские медики вместо обрезания удалили мальчику грыжу

В Искитиме медики удалили грыжу ребенку, которому должны были сделать обрезание
close
Алексей Сухоруков/РИА Новости

В Искитиме врачи перепутали манипуляции, которые должны были сделать пятилетнему ребенку. Об этом сообщает Mash Siberia.

По словам отца, мальчику должны были сделать обрезание. Спустя некоторое время после хирургического вмешательства мужчина заметил бинт на пупке, поэтому поехал разбираться с заведующей.

Женщина отправила его к хирургу. Тот заявил, что обнаружил у несовершеннолетнего грыжу и убрал ее. Операцию, связанную с половым органом, не сделали.

«Ну, вот, вроде как она там оказалась – грыжа», – цитирует врача отец.

Главврач порекомендовал родителям написать жалобу.

Как полагает родитель, причина неправильной операции заключается в путанице с карточками. За четыре дня до манипуляции мальчик проходил осмотр, но грыжу у него не обнаружили. Помимо этого, в документах у маленького пациента значилась другая группа крови.

В больнице ситуацию не прокомментировали.

Ранее хирурга задержали после неудачного обрезания у пятимесячного младенца на дому.

