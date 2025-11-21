На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Депутат потребовал от МВД ввести за пропаганду эскорта уголовное наказание

Депутат Милонов призвал МВД признать пропаганду эскорта уголовным преступлением
true
true
true
close
Максим Блинов/РИА Новости

Пропаганду эскорта и вовлечение в эту деятельность следует признать уголовным преступлением. С такой инициативой депутат Госдумы Виталий Милонов обратился к главе МВД Владимиру Колокольцеву, передает RT со ссылкой на копию письма.

В обращении депутат подчеркнул, что сегодня из интернета, СМИ и прочих источников можно легко найти информацию об эскорте, который, по сути, является видом проституции со всеми вытекающими последствиями. Милонов назвал проблемой тот факт, что блогеры и журналисты часто говорят об этой деятельности как о высокодоходной работе, на которой «сотрудникам» не нужно обладать особыми компетенциями.

«На деле же дорога в эскорт приводит на дурнопахнущий матрас в грязном притоне», — подчеркнул парламентарий.

Он призвал внести в Уголовный кодекс статью о наказании за пропаганду и вовлечение в эскорт, причем рассматривать такие преступления как особо тяжкие.

Напомним, на днях председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец в беседе с изданием «Абзац» заявила, что опасность эскорта необходимо обсуждать со школьниками в рамках предмета «Разговоры о важном», а также рассказывать о преступных схемах на родительских собраниях. Она подчеркнула, что в России нужно ужесточить меры ответственности для тех, кто заманивает девочек и их родителей в эскорт.

Милонов, комментируя ее идею в беседе с «Газетой.Ru», заявил, что такие рассказы будут «загружать детей бредом», а бороться с эскортницами можно только с помощью введения уголовной ответственности за их деятельность.

Ранее в Госдуме призвали запретить публично рассказывать о поездках на курорты с мужчинами.

