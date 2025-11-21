Депутат потребовал от МВД ввести за пропаганду эскорта уголовное наказание

Пропаганду эскорта и вовлечение в эту деятельность следует признать уголовным преступлением. С такой инициативой депутат Госдумы Виталий Милонов обратился к главе МВД Владимиру Колокольцеву, передает RT со ссылкой на копию письма.

В обращении депутат подчеркнул, что сегодня из интернета, СМИ и прочих источников можно легко найти информацию об эскорте, который, по сути, является видом проституции со всеми вытекающими последствиями. Милонов назвал проблемой тот факт, что блогеры и журналисты часто говорят об этой деятельности как о высокодоходной работе, на которой «сотрудникам» не нужно обладать особыми компетенциями.

«На деле же дорога в эскорт приводит на дурнопахнущий матрас в грязном притоне», — подчеркнул парламентарий.

Он призвал внести в Уголовный кодекс статью о наказании за пропаганду и вовлечение в эскорт, причем рассматривать такие преступления как особо тяжкие.

Напомним, на днях председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец в беседе с изданием «Абзац» заявила, что опасность эскорта необходимо обсуждать со школьниками в рамках предмета «Разговоры о важном», а также рассказывать о преступных схемах на родительских собраниях. Она подчеркнула, что в России нужно ужесточить меры ответственности для тех, кто заманивает девочек и их родителей в эскорт.

Милонов, комментируя ее идею в беседе с «Газетой.Ru», заявил, что такие рассказы будут «загружать детей бредом», а бороться с эскортницами можно только с помощью введения уголовной ответственности за их деятельность.

Ранее в Госдуме призвали запретить публично рассказывать о поездках на курорты с мужчинами.