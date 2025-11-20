«Отправить на Колыму»: в Госдуме не поддержали идею рассказывать девочкам про эскорт в школе

Бороться с эскортницами можно только с помощью введения уголовной ответственности за их деятельность, а рассказы о них школьницам будут «загружать детей бредом». Так зампред комитета Госдумы по защите семьи Виталий Милонов в беседе с «Газетой.Ru» оценил идею председателя Национального родительского комитета Ирины Волынец обсуждать преступный бизнес с девочками в «Разговорах о важном».

«Я прошу прощения, но считаю, что с эскортницами нужно бороться только одним способом — вводить уголовную ответственность за проституцию, которая будет распространяться как на классических проституток, так и на их подружек-эскортниц. И эта уголовная ответственность должна быть сопряжена с реальными сроками лишения свободы. И после того, как мы установим, что в полиции должна быть полиция нравов все-таки, силами полиции нравов за месяц можно всех эскортниц отправить на Колыму. Вот тогда будет действительно хорошо. И детей можно будет не загружать всяким бредом, касающимся опасности профессии эскортницы, потому что эскортницы будут сами являться живым примером того, что их работа, их труд оказался таким преступным», — сказал он.

20 ноября Волынец в беседе с изданием «Абзац» заявила, что участившиеся случаи попадания несовершеннолетних девушек в эскорт под видом моделей требует дополнительных мер. По ее мнению, опасность эскорта необходимо обсуждать со школьниками в рамках предмета «Разговоры о важном», а также рассказывать о преступных схемах на родительских собраниях. Волынец подчеркнула, что в России нужно ужесточить меры ответственности для тех, кто заманивает девочек и их родителей в эскорт.

До этого Life со ссылкой на SHOTсообщил, что девушек из России под видом моделей отправляют на вечеринки с шейхами в ОАЭ. По данным Telegram-канала, 16-летним школьницам агенты индустрии предлагают «модельные туры» в Дубае, которые якобы не подразумевают ничего плохого. Родители подписывают разрешения, ожидая, что их дочери едут исключительно с целью быть моделями, однако на деле таким образом школьниц вовлекают в эскорт.

Ранее московский суд приравнял эскортниц к проституткам.