Москвичам спрогнозировали гололед в пятницу

В Москве в течение пятницы, 21 ноября, ожидается гололед, местами возможны небольшой снег и ледяные дожди. Об этом сообщили в Гидрометцентре России.

«Местами небольшие осадки (снег с дождем). Утром местами гололед. Местами гололедица», — говорится в сообщении.

По прогнозам синоптиков, в пятницу в столице ожидается облачная погода с прояснениями. Температура воздуха достигнет +3°C, подчеркнули специалисты.

До этого научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что около 90% российской территории уже покрыто снегом. По словам синоптика, даже если существующий снежный покров сойдет в части северных регионов РФ из-за теплой погоды, 87% территории страны останутся покрытыми снегом.

Ожидается, что к 23 ноября Приволжский федеральный округ освободится от снега. Сейчас снег лежит на территории Северо-Западного федерального округа, Дальнего Востока, а также на Урале и в Сибири.

