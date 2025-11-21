На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Москвичам спрогнозировали гололед в пятницу

Гидрометцентр: в Москве 21 ноября ожидается гололед, возможны небольшие осадки
true
true
true
close
Илья Питалев/РИА Новости

В Москве в течение пятницы, 21 ноября, ожидается гололед, местами возможны небольшой снег и ледяные дожди. Об этом сообщили в Гидрометцентре России.

«Местами небольшие осадки (снег с дождем). Утром местами гололед. Местами гололедица», — говорится в сообщении.

По прогнозам синоптиков, в пятницу в столице ожидается облачная погода с прояснениями. Температура воздуха достигнет +3°C, подчеркнули специалисты.

До этого научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что около 90% российской территории уже покрыто снегом. По словам синоптика, даже если существующий снежный покров сойдет в части северных регионов РФ из-за теплой погоды, 87% территории страны останутся покрытыми снегом.

Ожидается, что к 23 ноября Приволжский федеральный округ освободится от снега. Сейчас снег лежит на территории Северо-Западного федерального округа, Дальнего Востока, а также на Урале и в Сибири.

Ранее россиянам рассказали, как избежать потери управления автомобилем в гололед.

