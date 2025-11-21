Большая часть территории России покрылась снегом

Около 90% российской территории уже покрыты снегом. Об этом заявил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По словам Вильфанда, даже если существующий снежный покров сойдет в части северных регионов РФ из-за теплой погоды, 87% территории страны останутся покрытыми снегом. Ожидается, что к 23 ноября Приволжский федеральный округ освободится от снега.

Сейчас снег лежит на территории Северо-Западного федерального округа, Дальнего Востока, а также на Урале и в Сибири.

До этого во Владимирской области произошли отключения света из-за погодных условий. Технологические нарушения были зафиксированы на северо-западе и в центре региона.

На фоне отключений электричества энергетики напомнили гражданам о запрете размещать транспортные средства, строительные, лесо- и пиломатериалы и любые другие предметы под линиями электропередачи.

Ранее первый снегопад в Москве оказался одним из самых поздних.