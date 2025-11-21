На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Большая часть территории России покрылась снегом

Вильфанд: 90% площади России уже покрыты снегом
true
true
true
close
S.Tatiana/Shutterstock/FOTODOM

Около 90% российской территории уже покрыты снегом. Об этом заявил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По словам Вильфанда, даже если существующий снежный покров сойдет в части северных регионов РФ из-за теплой погоды, 87% территории страны останутся покрытыми снегом. Ожидается, что к 23 ноября Приволжский федеральный округ освободится от снега.

Сейчас снег лежит на территории Северо-Западного федерального округа, Дальнего Востока, а также на Урале и в Сибири.

До этого во Владимирской области произошли отключения света из-за погодных условий. Технологические нарушения были зафиксированы на северо-западе и в центре региона.

На фоне отключений электричества энергетики напомнили гражданам о запрете размещать транспортные средства, строительные, лесо- и пиломатериалы и любые другие предметы под линиями электропередачи.

Ранее первый снегопад в Москве оказался одним из самых поздних.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами