Россиянам рассказали, как избежать потери управления автомобилем в гололед

Старший преподаватель Ковалев назвал правила управления автомобилем в гололед
Telegram-канал Amur Mash

В Петропавловске-Камчатском за день выпало снега в четыре раза выше нормы, из-за чего в городе случилась массовая авария, сообщили СМИ. Старший преподаватель кафедры безопасности жизнедеятельности и методики обучения Государственного университета просвещения Денис Ковалев в разговоре с «Газетой.Ru» назвал главные правила при гололеде и рассказал, как сохранить контроль над дорогой.

«На машине во время гололеда нужно ехать медленнее, чем обычно, так как гололед резко снижает сцепление шин с дорогой, а низкая скорость увеличивает время на реакцию водителя. Обязательно сохранять безопасную дистанцию. Расстояние между автомобилями должно быть минимум в 3 раза больше, чем обычно. Это позволит избежать столкновений при резком торможении. Используйте зимние и шипованные шины. Они обеспечивают лучшее сцепление на ледяной и снежной поверхности. Включите противоскользящую систему, если есть. ABS и ESP помогают сохранить контроль над автомобилем на скользкой дороге. Избегайте крутых виражей. На поворотах лучше замедляться заранее, чтобы избежать потери управления. Управляйте машиной аккуратно, так как резкие повороты и торможения повышают риск заноса», — заявил он.

Ковалев порекомендовал россиянам во время гололеда и снегопада использовать общественный транспорт. Эксперт напомнил водителям о необходимости следить за прогнозом погоды перед поездками.

«Если заносит заднюю часть автомобиля, плавно поверните руль в сторону заноса в ту же сторону, куда скользит задняя часть авто. Не нажимайте резко на тормоз и не делайте резких движений рулем. Плавно отпустите газ. Главное — избежать паники. В гололед и снегопад лучше не выезжать на личном автомобиле, а использовать общественный транспорт. Крупные автобусы и троллейбусы безопаснее в такую погоду, поскольку более устойчивы к скольжению благодаря массе и конструкции, а также зимней резине. Тем не менее, из-за гололеда и снежных заносов на таком транспорте также возможны задержки и аварии. Поэтому если есть возможность — оставайтесь дома. А если отправились в дорогу — следите за обновлениями погоды и дорожной обстановки. Держите телефон заряженным и имейте запас топлива и воды», — сказал эксперт.

До этого Telegram-канал SHOT сообщил об авариях в Петропавловске-Камчатском после выпадения сверхнормы осадков за сутки. В городе образовался гололед и случилось несколько крупных столкновений транспорта на улицах Океанской и Космонавтов. Мэр Евгений Беляев посоветовал горожанам использовать общественный транспорт и рассказал о работе коммунальщиков.

Ранее в Госдуме осудили водителей, не сменивших летнюю резину.

