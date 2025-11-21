На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Предпринимателям напомнили о необходимости перевести вывески на русский язык

Закон о защите русского языка в публичном пространстве заработает с 1 марта
Depositphotos

Закон о защите русского языка в публичном пространстве вступит в силу с 1 марта. Об этом напомнила в интервью РИА Новости глава комитета Госдумы по культуре Ольга Казакова.

Депутат подчеркнула, что указатели «открыто/закрыто», «вход/выход», «распродажа», «цена», «скидки» или «касса» теперь будут в обязательном порядке вывешиваться на русском языке. При этом при необходимости они могут дублироваться и на иностранном языке.

В июле 2025 года спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал владельцев магазинов и предприятий приступить к демонтажу вывесок на иностранных языках и отказу от использования иностранных слов и выражений в рекламе, не дожидаясь вступления в силу соответствующих положений закона о защите русского языка.

Запрет на использование иностранного языка и заимствований в вывесках и рекламе вступит в силу 1 марта 2026 года. Исключение будет сделано для фирменных наименований, товарных знаков и знаков обслуживания.

Ранее Володин назвал причиной уменьшения интереса к русскому языку «недоработку» правительства.

