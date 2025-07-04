В России призвали отказаться от вывесок на иностранных языках

Володин призвал отказаться от вывесок на иностранных языках к марту 2026 года

Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал владельцев магазинов и предприятий приступить к демонтажу вывесок на иностранных языках и отказу от использования иностранных слов и выражений в рекламе, не дожидаясь вступления в силу соответствующих положений закона о защите русского языка. Такую публикацию депутат разместил в своем Telegram-канале.

Запрет на использование иностранного языка и заимствований в вывесках и рекламе вступит в силу 1 марта 2026 года. Исключение будет сделано для фирменных наименований, товарных знаков и знаков обслуживания.

«Россия толерантно относится ко всем народам и представителям любых национальностей. Но каждая страна защищает свой язык, свою идентичность. Кстати, делают это достаточно жестко и последовательно. У нас одно из либеральных законодательств в этой сфере», — подчеркнул он.

До этого глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что многие англицизмы заменить очень сложно из-за их емкости и удобности использования.

Депутаты предложили запретить использование иностранных слов на вывесках и в названиях жилых комплексов еще в 2023 году. В числе слов, вызвавших недовольство парламентариев, — «coffee», «sale» и «shop». Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее были названы самые популярные в России англицизмы.