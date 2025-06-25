Володин назвал причину уменьшения интереса к русскому языку

Володин: если интерес к русскому языку уменьшается, это наша недоработка

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин назвал причиной уменьшения интереса к русскому языку «недоработку» правительства России. Об этом сообщает РИА Новости.

Парламентарий сослался на заявление аудитора Счетной палаты РФ Валерия Богомолова о том, что количество изучающих русский язык людей становится меньше. По словам Володина, российские законодатели могут сколько угодно говорить о реализации программ и прочее, но если интерес к языку уменьшается, это говорит о недоработке.

При этом спикер Госдумы отметил, что если говорить о гуманитарном сотрудничестве, есть базовые принципы, которые Россия всегда реализует в рамках внешней политики.

Володин уточнил, что имеет в виду взаимное уважение, невмешательство в дела суверенных государств, отсутствие двойных стандартов и взаимовыгодное сотрудничество между государствами.

Но вместе с этим Российская Федерация оказывает огромную помощь своим партнерам, заметил парламентарий. В частности, в настоящее время большое количество граждан стран СНГ работают на российской территории.

Ранее в России запретили публично размещать вывески и рекламу на иностранных языках.