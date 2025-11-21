У жительницы Приморья вырезали гигантскую опухоль

Mash: врачи удалили опухоль размером в два шара для боулинга в Приморье

Врачи удалили опухоль размером с два шара для боулинга у 63-летней пациентки в Приморье. Об этом сообщил Telegram-канал Amur Mash.

К врачу женщина обратилась из-за онемения спины и рук и увеличивающегося живота. Новообразование появилось в тазу женщины и разрослось внутрь ее яичников, матки, мочевого пузыря и кишечника. Его вес составил почти два килограмма.

Удаление опухоли прошло успешно — сейчас женщина поправляется.

До этого в Приморье врачи спасли женщину с гигантской опухолью яичника весом 11 кг.

48-летняя пациентка поступила в больницу в крайне тяжелом состоянии, размер ее живота был сопоставим с беременностью на девятом месяце. Огромное новообразование сдавливало внутренние органы и достигало диафрагмы, создавая угрозу для жизни.

Как выяснили медики, опухоль яичника была впервые обнаружена еще в 2021 году, однако женщина в течение трех лет не обращалась за медицинской помощью.

Ранее житель Приморья 20 лет ходил с опухолью и надеялся, что она исчезнет сама.