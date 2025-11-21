Ограничения на полеты ввели еще в двух российских аэропортах

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов были введены в аэропортах Казани и Самары (Курумоч). Об этом заявил пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта РФ (Росавиации) Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — заявил представитель ведомства.

До этого Кореняко сообщил, что аналогичные меры были введены в аэропортах Саратова (Гагарин) и Тамбова (Донское).

В Минобороны России заявили, что в ночь на четверг средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 65 украинских беспилотников.

18 ноября глава Минтранса РФ Андрей Никитин заявил, что ведомство готовится к открытию аэропортов, которые закрыты с февраля 2022 года с целью обеспечения безопасности. Отмечалось, что в настоящее время временно ограничена деятельность нескольких аэропортов на юге и в центре России, включая Анапу, Белгород, Брянск, Воронеж, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону и Симферополь. После введения ограничений рейсы были возобновлены в аэропорты Элисты, Геленджика и Краснодара.

Ранее в Пулково смогли «оживить» простаивавшую иностранную технику.