В Киевско-Печерской лавре выставили граффити Бэнкси, что осудили в Украинской православной церкви.

Изображение женщины в бигуди, противогазе и халате и с огнетушителем было нанесено на стену Большой лаврской колокольни. Администрация заповедника «Киево-Печерская лавра» назвала этот акт попыткой совместить современный протест и древнерусское искусство и «символом того, что культура живет».

В заявлении на сайте УПЦ говорится, что этот акт говорит о «глубоком кризисе в отношении музейной администрации к сакральному пространству древней святыни».

В 2023 году руководство Киево-Печерской лавры расторгло договор аренды с УПЦ и потребовало от монахов покинуть обитель. Это требование вызвало возмущение украинской общественности. Одновременно в отношении наместника Свято-Успенской Киево-Печерской лавры, митрополита Павла Лебедя, было возбуждено уголовное дело о «разжигании межрелигиозной розни и оправдании или отрицании вооруженной агрессии России против Украины». После сбора пожертвований верующими он был освобожден под залог. Первосвященник находится под домашним арестом, суд над ним продолжается.

Сейчас в «Нижней лавре» (части Киево-Печерской лавры) продолжают жить около 140 монахов УПЦ. Насельников пускают в монастырь по спискам Службы безопасности Украины.

Ранее в Киево-Печерской лавре завалился золотой крест.