Россиянку наказали за таро

Ленинский районный суд Краснодара оштрафовал местную жительницу за публикацию карты таро с изображением дьявола и пентаграммой. Решение опубликовано на сайте суда.

В публикации отмечается, что женщина разместила изображение в соцсети «ВКонтакте». В суде объяснили, что там была представлена символика «Международного движения сатанистов» (Международное движение сатанизма признано в РФ экстремистским, его деятельность запрещена).

Жительнице Краснодара за публикацию картинки назначили штраф в размере одной тысячи рублей.

В октябре в Краснодаре полицейские выявили двух предпринимательниц, которые торговали эзотерической продукцией с экстремистской символикой.

До этого 42-летняя жительница Белгородской области перевела мошенникам более 4 миллионов рублей, поверив в возможность снятия «порчи». Потерпевшая нашла в сети объявление о магических услугах, для связи с гадалкой требовалось оставить комментарий «да будет так» под постом, после чего началась переписка. Псевдогадалка первоначально запросила лишь 2000 рублей на покупку свечей для обряда, но затем заявила, что на всех членов семьи белгородки наложено проклятие.

Ранее в Яндексе заявили о кратно возросшем интересе россиян к религиозной тематике.