На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россиянку наказали за таро

Жительницу Краснодара наказали за публикацию карты таро с дьяволом
true
true
true
close
Shutterstock

Ленинский районный суд Краснодара оштрафовал местную жительницу за публикацию карты таро с изображением дьявола и пентаграммой. Решение опубликовано на сайте суда.

В публикации отмечается, что женщина разместила изображение в соцсети «ВКонтакте». В суде объяснили, что там была представлена символика «Международного движения сатанистов» (Международное движение сатанизма признано в РФ экстремистским, его деятельность запрещена).

Жительнице Краснодара за публикацию картинки назначили штраф в размере одной тысячи рублей.

В октябре в Краснодаре полицейские выявили двух предпринимательниц, которые торговали эзотерической продукцией с экстремистской символикой.

До этого 42-летняя жительница Белгородской области перевела мошенникам более 4 миллионов рублей, поверив в возможность снятия «порчи». Потерпевшая нашла в сети объявление о магических услугах, для связи с гадалкой требовалось оставить комментарий «да будет так» под постом, после чего началась переписка. Псевдогадалка первоначально запросила лишь 2000 рублей на покупку свечей для обряда, но затем заявила, что на всех членов семьи белгородки наложено проклятие.

Ранее в Яндексе заявили о кратно возросшем интересе россиян к религиозной тематике.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами