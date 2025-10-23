В Краснодаре торговок эзотерикой наказали за запрещенную символику

МВД: у жительниц Краснодара изъяли амулеты и таро с экстремистской атрибутикой

В Краснодаре полицейские выявили двух предпринимательниц, которые торговали эзотерической продукцией с экстремистской символикой. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

По данным ведомства, сотрудники Центра по противодействию экстремизму обнаружили в их магазинах карты Таро, руны, спиритические доски, амулеты, свечи и другие предметы оккультной тематики, на которых присутствовали запрещенные в России изображения. По данным МВД, товар содержал нацистскую и сатанинскую атрибутику.

На женщин составили административные протоколы по ч. 2 ст. 20.3 КоАП РФ, им грозит штраф. Изъятая продукция конфискована.

До этого 42-летняя жительница Белгородской области перевела мошенникам более 4 миллионов рублей, поверив в возможность снятия «порчи». Потерпевшая нашла в сети объявление о магических услугах, для связи с гадалкой требовалось оставить комментарий «да будет так» под постом, после чего началась переписка. Псевдогадалка первоначально запросила лишь 2000 рублей на покупку свечей для обряда, но затем заявила, что на всех членов семьи белгородки наложено проклятие.

Под предлогом срочного снятия порчи мошенники в течение четырех месяцев выманивали у женщины деньги.

Ранее в Яндексе заявили о кратно возросшем интересе россиян к религиозной тематике.