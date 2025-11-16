На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Японии произошло извержение вулкана

Извержение вулкана Сакурадзима произошло на острове Кюсю
Martin Rietze/Global Look Press

В японской префектуре Кагосима на острове Кюсю произошло извержение вулкана Сакурадзима. Об этом сообщает Главное метеорологическое агентство Японии.

По данным сейсмологов, извержение взрывного типа произошло в 00:57 по местному времени (18:57 мск субботы). Вулкан выбросил пепел на высоту 4,4 километра. При этом сход пирокластических потоков не зафиксировали. В районе вулкана сохраняется третий уровень опасности, запрещающий восхождение.

В связи со сложившейся ситуацией в различных районах префектур Кагосима и Миядзаки ввели предупреждение о возможном выпадении вулканического пепла. Сообщений о пострадавших и разрушениях не поступало.

14 ноября вулкан Крашенинникова на Камчатке выбросил пепел на высоту 3,5 километра. Шлейф от извержения протянулся на 10 километров. Для вулкана установили оранжевый авиационный цветовой код, то есть его активность опасна для местных авиаперевозок.

Ранее в Индонезии произошли четыре извержения вулкана за сутки.

