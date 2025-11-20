В Петербурге арестовали мужчину за приставания к девочке в метро

Суд в Петербурге арестовал мужчину, пристававшего к девочке в метро

Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга заключил под стражу Пулода Мирова, которого обвиняют в действиях сексуального характера в метрополитене. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов города.

Следствие установило, что 14 ноября Миров, находясь в вагоне электропоезда, следовавшего от станции метро «Маяковская» до станции «Площадь Александра Невского-1», совершил насильственные действия сексуального характера, не представлявшие опасности для жизни и здоровья потерпевшей, в отношении несовершеннолетней, не достигшей четырнадцатилетнего возраста.

Миров был задержан 18 ноября 2025 года, а 19 ноября 2025 года ему было предъявлено обвинение. Вину в содеянном он отрицает. В ходатайстве он просил избрать ему меру пресечения в виде домашнего ареста.

Обвиняемый пробудет под арестом до 17 января 2026 года.

18 ноября пассажирка московского метро обратилась с жалобой на мужчину, пристававшего к девушкам. Инцидент произошел на станции «Мичуринский проспект». По словам одной из пострадавших, она вдруг ощутила непристойное прикосновение. Обернувшись, она отстранилась от мужчины, который после этого переключил свое внимание на другую пассажирку.

