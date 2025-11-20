На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Петербурге арестовали мужчину за приставания к девочке в метро

Суд в Петербурге арестовал мужчину, пристававшего к девочке в метро
Алексей Даничев/РИА Новости

Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга заключил под стражу Пулода Мирова, которого обвиняют в действиях сексуального характера в метрополитене. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов города.

Следствие установило, что 14 ноября Миров, находясь в вагоне электропоезда, следовавшего от станции метро «Маяковская» до станции «Площадь Александра Невского-1», совершил насильственные действия сексуального характера, не представлявшие опасности для жизни и здоровья потерпевшей, в отношении несовершеннолетней, не достигшей четырнадцатилетнего возраста.

Миров был задержан 18 ноября 2025 года, а 19 ноября 2025 года ему было предъявлено обвинение. Вину в содеянном он отрицает. В ходатайстве он просил избрать ему меру пресечения в виде домашнего ареста.

Обвиняемый пробудет под арестом до 17 января 2026 года.

18 ноября пассажирка московского метро обратилась с жалобой на мужчину, пристававшего к девушкам. Инцидент произошел на станции «Мичуринский проспект». По словам одной из пострадавших, она вдруг ощутила непристойное прикосновение. Обернувшись, она отстранилась от мужчины, который после этого переключил свое внимание на другую пассажирку.

Ранее женщина ослепла на один глаз после изнасилования.

