Женщина ослепла на один глаз после изнасилования главой развлекательного агентства

В Южной Корее женщина попала в больницу с переломом черепа после изнасилования
Depositphotos

В Южной Корее глава развлекательного агентства надругался над женщиной во время поездки. Об этом сообщает Yonhap News.

По данным издания, пострадавшая находилась в машине мужчины, вместе они ехали по дороге в район Каннамгу. В какой-то момент подозреваемый изнасиловал спутницу, после чего выбросил ее на обочину дороги. В этот момент женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения.

В результате пострадавшая получила несколько травм, в том числе кровоизлияние в мозг и перелом черепа. Также у нее был поврежден зрительный нерв, из-за чего она потеряла зрение на левом глазу.

Пострадавшую нашли спустя полтора часа после инцидента.

Полицейские дважды требовали выдать ордер на арест подозреваемого, но в обоих случаях суд отклонял ходатайство.

До этого в Ирландии девушку изнасиловали несколько человек. Они обманом выманили ее из компьютерного клуба и надругались во время прогулки на машине.

Ранее семь человек похитили школьницу, изнасиловали ее и попали под суд.

