На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Жительницу Петербурга арестовали за поджог оборудования сотовых вышек

Суд в Петербурге арестовал подозреваемую в поджоге оборудования сотовых вышек
close
Depositphotos

Колпинский районный суд Санкт-Петербурга избрал меру пресечения в виде заключения под стражу для Арины Лыковой, которая подозревается в поджоге оборудования вышек сотовой связи. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.

По информации следствия, в ночь на 18 ноября Лыкова нанесла на распределительные щиты базовых станций сотового оператора легковоспламеняющуюся жидкость и подожгла ее. Таком образом были повреждены объекты в Колпино на улице Межевой, вблизи Понтонного проезда, вблизи улицы Танкистов, а также в поселке Шушары.

19 ноября правоохранители задержали женщину по подозрению в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 281 УК РФ (диверсия). Она не стала оспаривать ходатайство следствия об аресте.

Суд отправил Лыкову под стражу до 18 января 2026 года.

20 ноября Ленинский районный суд Санкт-Петербурга отправил под арест несовершеннолетнего, которого обвиняют в поджоге машины ДПС. В полиции уточнили, что 15-летний юноша заранее купил бензин, после чего облил им патрульную машину возле отдела Госавтоинспекции. Впоследствии пожар был потушен сотрудниками МЧС. Как уточняется, в результате инцидента никто не пострадал.

Предварительно установлено, что подросток совершил поджог, действуя по указанию неизвестных, с которыми ранее вступил в переписку в одном из мессенджеров.

Ранее в Калининграде сотрудник магазина заказал поджог склада, чтобы скрыть кражу.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами