Жительницу Петербурга арестовали за поджог оборудования сотовых вышек

Колпинский районный суд Санкт-Петербурга избрал меру пресечения в виде заключения под стражу для Арины Лыковой, которая подозревается в поджоге оборудования вышек сотовой связи. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.

По информации следствия, в ночь на 18 ноября Лыкова нанесла на распределительные щиты базовых станций сотового оператора легковоспламеняющуюся жидкость и подожгла ее. Таком образом были повреждены объекты в Колпино на улице Межевой, вблизи Понтонного проезда, вблизи улицы Танкистов, а также в поселке Шушары.

19 ноября правоохранители задержали женщину по подозрению в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 281 УК РФ (диверсия). Она не стала оспаривать ходатайство следствия об аресте.

Суд отправил Лыкову под стражу до 18 января 2026 года.

20 ноября Ленинский районный суд Санкт-Петербурга отправил под арест несовершеннолетнего, которого обвиняют в поджоге машины ДПС. В полиции уточнили, что 15-летний юноша заранее купил бензин, после чего облил им патрульную машину возле отдела Госавтоинспекции. Впоследствии пожар был потушен сотрудниками МЧС. Как уточняется, в результате инцидента никто не пострадал.

Предварительно установлено, что подросток совершил поджог, действуя по указанию неизвестных, с которыми ранее вступил в переписку в одном из мессенджеров.

Ранее в Калининграде сотрудник магазина заказал поджог склада, чтобы скрыть кражу.