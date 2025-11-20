Суд в Петербурге отправил под арест подростка за поджог машины ДПС

Ленинский районный суд Санкт-Петербурга отправил под арест несовершеннолетнего, которого обвиняют в поджоге машины ДПС. Об этом сообщает объединенная пресс-служба городских судов.

Под стражей он будет находиться до 19 января.

19 ноября полиция задержала подростка, совершившего поджог полицейского автомобиля в Адмиралтейском районе. Это 15-летний гражданин одного из среднеазиатских государств, сообщили в главке. Предварительно установлено, что подросток совершил поджог, действуя по указанию неизвестных, с которыми ранее вступил в переписку в одном из мессенджеров.

В полиции уточнили, что молодой человек заранее купил бензин, после чего облил им патрульную машину возле отдела Госавтоинспекции. Впоследствии пожар был потушен сотрудниками МЧС. Как уточняется, в результате инцидента никто не пострадал.

Фигуранту дела предъявлено обвинение. Вину подросток признал частично, возражая против удовлетворения ходатайства следователя.

Ранее в Новосибирске юноши устроили теракт на железной дороге и пошли под суд.