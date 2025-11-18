На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Сотрудник калининградского магазина техники заказал поджог склада, чтобы скрыть воровство

В Калининграде заведующий склада техники совершил кражу и организовал поджог
true
true
true

В Калининграде сотрудник магазина техники заказал поджог склада, чтобы скрыть воровство. Об этом рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Подозреваемый — 24-летний мужчина — работал заведующим складом в крупной сети магазинов по продаже электронной и бытовой техники. По версии следствия, он неоднократно похищал дорогостоящие товары, а затем попросил своего приятеля, который работал на складе грузчиком, устроить поджог. Тот согласился и позвал на дело знакомого мигранта.

Сообщники проникли на склад, облили товары горючим и подожгли. Огонь уничтожил все находившиеся внутри товары. Установлено, что поджог был совершен с целью сокрытия недостачи.

Исполнителей опознали по камерам, после задержания они раскрыли личность заказчика. Часть похищенной бытовой техники была изъята. Владелец магазина оценил ущерб примерно в 100 млн рублей.

Следователи возбудили уголовные дела по двум статьям. Двум фигурантам суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу, еще одному – в виде запрета определенных действий.

