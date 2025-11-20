На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Ленинградской области пес убежал из дома и путешествовал на общественном транспорте

Mash: пес из Ленобласти убежал из дома и путешествовал на метро и автобусе
Telegram-канал Mash на Мойке

Авантюрный пес из Ленобласти отправился в настоящее приключение: он прокатился на электричке и автобусе, пытался пройти в метро, но его не впустили и отправили к хозяину на машине. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Началось все в Федоровском, где пес самостоятельно сел на электричку. Потом его заметили на станции в Пушкине, он доехал до Шушар и пересел на автобус. Однако его высадили у станции метро «Купчино». Там питомец направился в вестибюль станции, однако его не пустили внутрь сотрудники метро, и случайная девушка пожалела собаку – она забрала его к себе, чтобы помочь найти хозяина.

На каждом этапе путешествия очевидцы фотографировали пса. Впоследствии снимки разошлись по городским чатам. В результате удалось установить, что пса зовут Миша и это не первый его побег. В январе он уже совершал подобное приключение, которое завершилось также благополучно, Мишу на машине привезли обратно к хозяину в Федоровское.

В середине ноября стало известно о том, что девушка из Екатеринбурга продает уличного кота за 700 тыс. руб. Питомец сам пришел к ней, и она приютила бездомного, но начались конфликты с ее собственным котом. На вопрос, почему бы не отдать кота бесплатно, девушка ответила, что бесплатно его не оценят.

Ранее хозяева выбросили щенка спаниеля из окна.

