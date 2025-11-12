На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Хозяева выбросили щенка спаниеля из окна дома в российском регионе

В Коми собаку, выброшенную хозяевами из окна дома, парализовало
true
true
true
close
ДРУГ ВОКРУГ/VK

Из окна многоквартирного дома в Коми выкинули щенка спаниеля. Об этом написало информагентство «Комиинформ» со ссылкой на полицию региона.

Инцидент произошел в Усогорске. 7 ноября жительница города опубликовала в соцсетях пост о том, что нашла фактически обездвиженного пса под окнами одной из многоэтажек. Затем женщина отвезла его в сыктывкарскую ветклинику.

У животного диагностировали переломы шейки бедра и позвоночника. Кроме того, ветеринары обнаружили у него в желудке металлические скобы. Собака получила настолько серьезные травмы, что было предложено ее усыпить.

«Не могу принять решение. Никакое. Один врач говорит можно рискнуть, другой говорит нет смысла, и какое из них решение правильное, ума не приложу. Но все в один голос говорят — она не восстановится», — рассказала женщина, нашедшая щенка.

В МВД республики начали проверку по факту происшествия. Хозяевам может грозить уголовная ответственность за жестокое обращение с животным.

Ранее в Москве осудили блогера, который выбросил кота из окна.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами