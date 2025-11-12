Хозяева выбросили щенка спаниеля из окна дома в российском регионе

Из окна многоквартирного дома в Коми выкинули щенка спаниеля. Об этом написало информагентство «Комиинформ» со ссылкой на полицию региона.

Инцидент произошел в Усогорске. 7 ноября жительница города опубликовала в соцсетях пост о том, что нашла фактически обездвиженного пса под окнами одной из многоэтажек. Затем женщина отвезла его в сыктывкарскую ветклинику.

У животного диагностировали переломы шейки бедра и позвоночника. Кроме того, ветеринары обнаружили у него в желудке металлические скобы. Собака получила настолько серьезные травмы, что было предложено ее усыпить.

«Не могу принять решение. Никакое. Один врач говорит можно рискнуть, другой говорит нет смысла, и какое из них решение правильное, ума не приложу. Но все в один голос говорят — она не восстановится», — рассказала женщина, нашедшая щенка.

В МВД республики начали проверку по факту происшествия. Хозяевам может грозить уголовная ответственность за жестокое обращение с животным.

Ранее в Москве осудили блогера, который выбросил кота из окна.