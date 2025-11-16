На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Екатеринбурженка продает кота с улицы за 700 тысяч рублей

Раненого бездомного кота из Екатеринбурга оценили в 700 тысяч рублей
Авито

В Екатеринбурге ищут новых хозяев для бездомного кота. Его продают за 700 тысяч рублей. Автор объявления объяснила ценообразование в разговоре с Е1.RU.

Этим летом рыжий кот стал ночевать в беседке жительницы поселка Мичуринский Ксении. Девушка дала ему кличку Барся и приютила, но затем решила продать. Оставить животное у себя она не может из-за его конфликта с другим ее котом.

«Мoжетe пpиoбрeсти, чтoбы oн был для вac дopог. Барcя очень кpaсивый, большой (10 килограммов кoта) и добpый, лаcковый, мурчaщий», — говорится в объявлении.

Будущему хозяину также придется оплатить лечение — у кота есть раны на шее — и поставить необходимые прививки. По словам Ксении, Барся очень любит кушать и «мяукает как котенок». Она заявила журналистам, что вынуждена просить деньги за животное, «потому что бесплатно никто ничего не ценит».

В начале ноября кот спас свою семью от наводнения после тайфуна на Филиппинах. Неко разбудил хозяев в тот момент, когда вода начала стремительно подниматься в доме. Пока все остальные находились наверху, кот сидел у окна и пристально смотрел наружу, а затем вскочил на стол и случайно сбросил ноутбук хозяина на пол. Домочадцы успели схватить необходимые вещи и перебрались в трехэтажный дом соседей.

Ранее женщина была оштрафована на €1250 за то, что ее кот ходил к соседям.

